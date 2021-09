Omicidio Saman Abbas | caccia ai genitori L' Italia al Pakistan | ora arrestateli

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il ministro Cartabia firma le richieste di estradizione. La coppia era fuggita in patria dopo la scomparsa della figlia di ALESSANDRA CODELUPPI E DANIELE PETRONE Articolo, lo zio tradito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Danish Hasnain, zio di Saman Abbas, la ragazza scomparsa il 30 aprile scorso è stato arrestato questa mattina alla… - repubblica : Saman Abbas, lo zio accusato dell'omicidio arrestato a Parigi - Gianniandrea : @ostvest @babbioncelli Cosa è una stupidaggine, che per esempio l'omicidio di Saman è stato condiviso da tutta la f… - JustForJustice3 : RT @anna_salvaje: Arrestato a Parigi lo zio di Saman, autore materiale dell'omicidio (omicidio 'autorizzato' dai genitori ed eseguito con l… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Arrestato Danish Hasnain, accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio della nipote, scomparsa il 30 aprile scor… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Saman

Il ministro Cartabia firma le richieste di estradizione. La coppia era fuggita in patria dopo la scomparsa della figlia di ALESSANDRA CODELUPPI E DANIELE PETRONE ArticoloAbbas, lo zio tradito da un neo. Ecco come è stato arrestato... i carabinieri sono riusciti a stanare dove si nascondeva Danish Hasnain , il pakistano 33enne zio diAbbas , ritenuto presunto esecutore materiale dell'della ragazza scomparsa da ...Il ministro Cartabia firma le richieste di estradizione. La coppia era fuggita in patria dopo la scomparsa della figlia ...Arrestato Danish Hasnain, accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio della nipote, scomparsa il 30 aprile scorso. Era nella capitale francese, coperto da alcuni connazionali. Beccato grazi ...