Omicidio Laura Ziliani, il gip: "Condotta odiosa: hanno privato la sorella disabile della madre" (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella storia, per ora in fase di indagini preliminari, della morte di Laura Ziliani, c'è anche un particolare che ha particolarmente colpito la gip di Brescia che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare per le due figlie e il fidanzato di una di esse. Non c'è soltanto la contestazione da capo di imputazione della premeditazione del matricidio della ex vigilessa ritrovata mesi dopo essere scomparsa, ma anche che le conseguenze della loro azione. Un'azione portata a termine con "efficienza criminale e una freddezza non comune" che hanno e avranno un impatto sulla terza sorella che affetta da disabilità e di fatto rimasta orfana. Il marito della Ziliani e padre delle sue figlie è morto anni fa in un incidente.

