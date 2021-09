Omicidio in famiglia? Laura Ziliani, svolta-choc: arrestate le due figlie e il fidanzato. Come si sono "fregate" da sole (Di venerdì 24 settembre 2021) Arrestati per l'Omicidio di Laura Ziliani le due figlie e il fidanzato della maggiore. Silvia e Paola, rispettivamente di 26 e 19 anni, sono accusati assieme a Mirto Milani di Omicidio volontario e occultamento di cadavere. L'ex vigilessa era scomparsa da da Temù, Brescia, l'8 maggio. Di lei si erano perse le tracce fino all'8 agosto quando il suo cadavere è stato trovato tra la vegetazione in Alta Vallecamonica. Troppe le anomalie riscontrate dai militari della Compagnia di Breno nel racconto fornito dai tre arrestati, inducendo così i carabinieri e la Procura a ritenere poco credibile la versione dell'infortunio o del malore in montagna. A non tornare infatti l'allarme dato troppo in fretta dalle due figlie così Come il rinvenimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Arrestati per l'dile duee ildella maggiore. Silvia e Paola, rispettivamente di 26 e 19 anni,accusati assieme a Mirto Milani divolontario e occultamento di cadavere. L'ex vigilessa era scomparsa da da Temù, Brescia, l'8 maggio. Di lei si erano perse le tracce fino all'8 agosto quando il suo cadavere è stato trovato tra la vegetazione in Alta Vallecamonica. Troppe le anomalie riscontrate dai militari della Compagnia di Breno nel racconto fornito dai tre arrestati, inducendo così i carabinieri e la Procura a ritenere poco credibile la versione dell'infortunio o del malore in montagna. A non tornare infatti l'allarme dato troppo in fretta dalle duecosìil rinvenimento ...

