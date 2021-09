Ocean Viking sbarcherà 122 clandestini ad Augusta. Ennesimo “regalo” della Lamorgese (Di venerdì 24 settembre 2021) Siracusa, 24 set – Italia ancora una volta approdo per le navi Ong cariche di clandestini: è il caso della Ocean Viking, autorizzata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a sbarcare 122 immigrati irregolari ad Augusta, in provincia di Siracusa. Un copione che si ripete: la nave della Ong francese Sos Mediterranée, dopo alcuni giorni in acque maltesi, ha puntato dritto all’Italia e il governo ha assegnato il porto sicuro. Nave Ong Ocean Viking in rotta verso Augusta con 122 clandestini a bordo La Ong a bordo della Ocean Viking esulta: “E’ un immenso sollievo per i sopravvissuti e l’equipaggio a bordo sapere che l’attesa per le istruzioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Siracusa, 24 set – Italia ancora una volta approdo per le navi Ong cariche di: è il caso, autorizzata dal ministro dell’Interno Lucianaa sbarcare 122 immigrati irregolari ad, in provincia di Siracusa. Un copione che si ripete: la naveOng francese Sos Mediterranée, dopo alcuni giorni in acque maltesi, ha puntato dritto all’Italia e il governo ha assegnato il porto sicuro. Nave Ongin rotta versocon 122a bordo La Ong a bordoesulta: “E’ un immenso sollievo per i sopravvissuti e l’equipaggio a bordo sapere che l’attesa per le istruzioni ...

