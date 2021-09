Nuovo patto per l’Italia: equità, pace sociale e crescita duratura per ripartire (Di venerdì 24 settembre 2021) Un Nuovo patto per l’Italia è quello che chiede Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Il leader degli industriali invita Cgl, Cisl e Uil a incontrarsi per discutere sulla sicurezza sul lavoro, le politiche attive e lo smart working. Draghi approva le iniziative di Bonomi. Un Nuovo patto per l’Italia con sindacati e politica è necessario per ripartire equità, pace sociale e crescita duratura sono alla base del Nuovo patto per l’Italia che Confindustria ha proposto al Primo Ministro Mario Draghi. Il presidente degli industriali Carlo Bonomi teme che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si inceppi e che metta a rischio i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Unperè quello che chiede Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Il leader degli industriali invita Cgl, Cisl e Uil a incontrarsi per discutere sulla sicurezza sul lavoro, le politiche attive e lo smart working. Draghi approva le iniziative di Bonomi. Unpercon sindacati e politica è necessario persono alla base delperche Confindustria ha proposto al Primo Ministro Mario Draghi. Il presidente degli industriali Carlo Bonomi teme che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si inceppi e che metta a rischio i ...

