Nuovo furgone attrezzato in dotazione al Soccorso Alpino e Speleologico (Di venerdì 24 settembre 2021) Venerdì 25 settembre, con una raccolta cerimonia ufficiale, ha avuto luogo a Gemona del Friuli presso la concessionaria di automobili Eurocar la consegna di un Nuovo furgone attrezzato dotato di tutti i presidi tecnologici e funzionali necessari per la gestione degli interventi complessi di più giorni su tutto il territorio regionale e nazionale. Si tratta di un furgone Volkswagen Crafter 4×4 che è stato adattato quale Centro mobile di coordinamento (l’acronimo è Ce.Mo.Co.) dalla ditta specializzata Olmedo di Reggio Emilia, che normalmente allestisce le autoambulanze. Un mezzo di tal fatta mancava al Soccorso Alpino e Speleologico della nostra regione, che nel corso dei decenni ha dovuto adattare le esigenze collegate a tale tipologia di interventi con mezzi e ... Leggi su udine20 (Di venerdì 24 settembre 2021) Venerdì 25 settembre, con una raccolta cerimonia ufficiale, ha avuto luogo a Gemona del Friuli presso la concessionaria di automobili Eurocar la consegna di undotato di tutti i presidi tecnologici e funzionali necessari per la gestione degli interventi complessi di più giorni su tutto il territorio regionale e nazionale. Si tratta di unVolkswagen Crafter 4×4 che è stato adattato quale Centro mobile di coordinamento (l’acronimo è Ce.Mo.Co.) dalla ditta specializzata Olmedo di Reggio Emilia, che normalmente allestisce le autoambulanze. Un mezzo di tal fatta mancava aldella nostra regione, che nel corso dei decenni ha dovuto adattare le esigenze collegate a tale tipologia di interventi con mezzi e ...

Advertising

Udine_news_ : Soccorso Alpino e Speleologico Fvg nuovo furgone attrezzato per interventi di soccorso complesso -… - zazoomblog : Nuovo furgone attrezzato in dotazione al Soccorso Alpino e Speleologico - #Nuovo #furgone #attrezzato #dotazione - Riccardi_FVG : ????Un nuovo furgone ipertecnologico a disposizione per la gestione di interventi complessi di #emergenza su tutto i… - udine20 : Nuovo furgone attrezzato in dotazione al Soccorso Alpino e Speleologico - - IlFriuli : Nuovo Centro mobile di coordinamento per il @cnsasfvg. Il furgone attrezzato, dotato di tutte le tecnologie, è stat… -