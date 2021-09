Nuovo appuntamento con NCIS 18 su Rai2 insieme a Bull 5, tra nuovi casi e flashback: trame episodi del 24 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) Continua l’appuntamento con NCIS 18 su Rai2 ogni venerdì sera in prima serata, in coppia con Bull 5: per entrambi i procedural di CBS si tratta della seconda parte delle rispettive stagioni, la cui programmazione è ripartita in prima tv alla fine dell’estate dopo la tradizionale pausa. NCIS 18 su Rai2 giunge il 24 settembre all’episodio numero 14, avvicinandosi al finale di stagione: a causa della pandemia da Covid, infatti, questo capitolo del procedural si è fermato a quota 16 episodi. Ne conta altrettanti la quinta stagione di Bull, che al momento raggiunge a quota 11 episodi in onda su Rai2 in prima tv. Dopo il finale di stagione di NCIS 18 in onda tra due ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Continua l’con18 suogni venerdì sera in prima serata, in coppia con5: per entrambi i procedural di CBS si tratta della seconda parte delle rispettive stagioni, la cui programmazione è ripartita in prima tv alla fine dell’estate dopo la tradizionale pausa.18 sugiunge il 24all’o numero 14, avvicinandosi al finale di stagione: a causa della pandemia da Covid, infatti, questo capitolo del procedural si è fermato a quota 16. Ne conta altrettanti la quinta stagione di, che al momento raggiunge a quota 11in onda suin prima tv. Dopo il finale di stagione di18 in onda tra due ...

Advertising

Juanjogras1 : RT @ALIS_italia: ??Un nuovo appuntamento con i talk di #ALISChannel - ophveli : aspettando messaggino dal mio nuovo amore aka fisioterapista per fissare appuntamento…. ah… e che donna….. - RiefoliSal : RT @Utopia_lab: ?? A View From Italy, 24 settembre ore 10.30 | Nuovo appuntamento dedicato al futuro e al presente dell’Europa insieme al Ca… - ALIS_italia : ??Un nuovo appuntamento con i talk di #ALISChannel - EdicolaElbana : Nuovo appuntamento a Mardilibri Sabato 25 Settembre, “Ruga-Riga solerte” di Anna Pardini – parole in clessidra -