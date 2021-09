Nuovi vaccinati, crollo del 41% nelle ultime due settimane (ma contagi diminuiti del 15%) (Di venerdì 24 settembre 2021) Abbondano le scorte di vaccino - ce ne sono più di 10 milioni di dosi - ma calano vistosamente i Nuovi vaccinati, che in sole due settimane vedono una riduzione del 41% con solo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 settembre 2021) Abbondano le scorte di vaccino - ce ne sono più di 10 milioni di dosi - ma calano vistosamente i, che in sole duevedono una riduzione del 41% con solo...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Gimbe: crollo nuovi vaccinati, in 2 settimane -41% #vaccino - Agenzia_Ansa : Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in 2 settimane -41%. In una settimana solo 486mila. Scorte per 10 milioni di dos… - Agenzia_Ansa : Il tasso di positività è dell'1,3%, in lieve calo rispetto all'1,4% di ieri. Sono 505 i pazienti ricoverati in tera… - mimmoalba1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Gimbe: crollo nuovi vaccinati, in 2 settimane -41% #vaccino - ismaylyusuf : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Gimbe: crollo nuovi vaccinati, in 2 settimane -41% #vaccino -