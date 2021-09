Nuoto | ISL Napoli 2021 Alberto Razzetti | trionfo e record italiano nei 200 farfalla! Bianchi ok | stop Pilato

(Di venerdì 24 settembre 2021) Gli Energy Standard dominano il big match, il nono appuntamento con il primo turno della ISLalla Piscina Scandone di, nel quale ernoa al via anche London Roar e Toronto Titans, due dei grandi candidati a centrare un posto nella finalissima e magari a giocarsela anche per la vittoria finale. Gli Energy Standard, già nettamente in testa dopo la prima giornata, hanno chiuso con 568 punti, distaccando nettamente i London Roar, secondi con 457.5 punti. Terzo posto per i Toronto Titans con 380.5 punti e quarto per i DC Trident con 357 punti. Bella serata anche per i colori italiani, nonostante l’assenza forzata di Benedetta, bloccata da una fastidiosa faringite. Vittoria enei 200 farfalla per, poi anche secondo nei 400 ...

Si conclude la regular season per altri due team a caccia della terza, la Champions delalla Scandone di Napoli in vasca corta. E arriva subito il botto italiano: Alberto Razzetti in 1'51'15 migliora il record italiano nei 200 farfalla per la seconda volta ...La consegna delle borse diarriva proprio mentre è in corso a Napoli l'evento internazionale: presente anche Marco Aloi , in rappresentanza dell'organizzazione che ha evidenziato come "il ...Gli Energy Standard dominano il big match, il nono appuntamento con il primo turno della ISL 2021 alla Piscina Scandone di Napoli, nel quale ernoa al via anche London Roar e Toronto Titans, due dei gr ...Genova – Tripletta per Alberto Razzetti. Il nuotatore ligure sigla il terzo primato italiano in un mese: nell'ultima tappa della ISL alla piscina Scandone di Napoli il "Razzo" migliora il record che a ...