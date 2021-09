Nulla da fare, speranze finite: è stato appena trovato il corpo senza vita di Giacomo Sartori (Di venerdì 24 settembre 2021) È arrivata la notizia che nessuno voleva leggere: Giacomo Sartori, il giovane scomparso dallo scorso sabato a Milano, è stato trovato morto. La sua auto, il suo portafogli e il cellulare erano stati ritrovati qualche giorno più tardi in provincia di Pavia, nei pressi di un agriturismo. trovato il corpo di Giacomo Sartori: ipotesi suicidioIl suo corpo è stato rinvenuto nei pressi di Casorate Primo, nell'area in cui era stata trovata la sua automobile. Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, in seguito ai primi rilievi dei carabinieri, si tratterebbe di un atto autolesionistico. Giacomo si sarebbe quindi suicidato. Gli approfondimenti e le indagini proseguiranno per stabilire la causa del decesso ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 settembre 2021) È arrivata la notizia che nessuno voleva leggere:, il giovane scomparso dallo scorso sabato a Milano, èmorto. La sua auto, il suo portafogli e il cellulare erano stati ritrovati qualche giorno più tardi in provincia di Pavia, nei pressi di un agriturismo.ildi: ipotesi suicidioIl suorinvenuto nei pressi di Casorate Primo, nell'area in cui era stata trovata la sua automobile. Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, in seguito ai primi rilievi dei carabinieri, si tratterebbe di un atto autolesionistico.si sarebbe quindi suicidato. Gli approfondimenti e le indagini proseguiranno per stabilire la causa del decesso ...

Advertising

ladyonorato : Al solito, su certi giornali si trovano solo menzogne costruite ad arte per fare propaganda filogovernativa… nessun… - DantiNicola : Grida di odio che si spingono fino all'eliminazione fisica. Il Fatto Quotidiano con tanto di testimonial a fare da… - MediasetPlay : Ahia, da Twitter ci dicono che Blanco è fidanzato... nulla da fare per Gaia! Twittate con #GFVIPPARTY per interagi… - matteovecciare1 : @Tg3web @Asiablog_it Ho capito ma non è che puoi andare a fare guerre e poi tornare a casa come se nulla fosse... - aasya1603 : Giulia Salemi vedi di fare il paragone alla coppia giusta sta sera, se lo farai, e non a voi che non c'azzecca null… -

Ultime Notizie dalla rete : Nulla fare Giacomo Sartori trovato morto, scomparso 6 giorni fa: forse ucciso da chi gli ha rubato lo zaino Un luogo che con l'informatico non ha nulla a che fare. L'ipotesi quindi è che Sartori sia arrivato lì seguendo le tracce del cellulare aziendale. Il ritrovamento della macchina La macchina è stata ...

13 domande da farsi prima di comprare iPhone 13 o 13 Pro Non troppo, però visto che Apple, invece di fare i consueti confronti con il modello precedente, ... Nulla che non si sia già visto su Android : Samsung, per esempio, ha introdotto il suo primo schermo ...

Alzheimer: un medico su 3 pensa che non si possa fare nulla per curarlo Vita Un luogo che con l'informatico non haa che. L'ipotesi quindi è che Sartori sia arrivato lì seguendo le tracce del cellulare aziendale. Il ritrovamento della macchina La macchina è stata ...Non troppo, però visto che Apple, invece dii consueti confronti con il modello precedente, ...che non si sia già visto su Android : Samsung, per esempio, ha introdotto il suo primo schermo ...