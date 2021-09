Novak Djokovic fotografato con un ex soldato che partecipò al genocidio di Srebrenica (Di venerdì 24 settembre 2021) Novak Djokovic di nuovo al centro delle polemiche. Nei giorni scorsi il tennista numero uno al mondo è stato fotografato al fianco di Milan Jolovic, ex comandante dell’unità paramilitare responsabile di uno dei massacri più sanguinosi della guerra in Bosnia. Un’immagine, pubblicata dal portale bosniaco Faktor e poi diffusa sui social, che riaccende le discussioni sulle simpatie nazionaliste del campione serbo dopo gli altri episodi scomodi di cui si è reso protagonista in passato. Djokovic sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Bosnia-Erzegovina ed è proprio in un ristorante del posto che i fotografi lo hanno immortalato in compagnia del militare: si tratta dell’ex leader dei cosiddetti “Lupi di Drina“, un commando schierato con l’esercito della Repubblica Serba che nel 1995 partecipò alla strage ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021)di nuovo al centro delle polemiche. Nei giorni scorsi il tennista numero uno al mondo è statoal fianco di Milan Jolovic, ex comandante dell’unità paramilitare responsabile di uno dei massacri più sanguinosi della guerra in Bosnia. Un’immagine, pubblicata dal portale bosniaco Faktor e poi diffusa sui social, che riaccende le discussioni sulle simpatie nazionaliste del campione serbo dopo gli altri episodi scomodi di cui si è reso protagonista in passato.sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Bosnia-Erzegovina ed è proprio in un ristorante del posto che i fotografi lo hanno immortalato in compagnia del militare: si tratta dell’ex leader dei cosiddetti “Lupi di Drina“, un commando schierato con l’esercito della Repubblica Serba che nel 1995alla strage ...

