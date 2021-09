"Non tornerò mai come prima". Tumore al cervello, il dramma dell'astronauta Paolo Nespoli (Di venerdì 24 settembre 2021) A parlare del dramma che lo ha colpito è il diretto interessato, l'astronauta Paolo Nespoli, che oggi, venerdì 24 settembre, prenderà parola all'Italian Tech Week di Torino. Ma, avvisa, il suo aspetto sarà diverso rispetto a quello che ricordiamo. Il punto è che è alle prese con un Tumore al cervello, e Nespoli ha deciso di raccontare la sua battaglia al Corriere della Sera, in una toccante intervista. Il tutto inizia il 28 novembre dello scorso anno, con i primi sintomi. Dunque una risonanza magnetica la diagnosi di Tumore, linfoma B al cervello. "Comincia un nuovo viaggio, terrestre, durissimo: prima la chemioterapia, nel mezzo la riabilitazione per ricominciare a camminare, ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) A parlare delche lo ha colpito è il diretto interessato, l', che oggi, venerdì 24 settembre, prenderà parola all'Italian Tech Week di Torino. Ma, avvisa, il suo aspetto sarà diverso rispetto a quello che ricordiamo. Il punto è che è alle prese con unal, eha deciso di raccontare la sua battaglia al Corrierea Sera, in una toccante intervista. Il tutto inizia il 28 novembreo scorso anno, con i primi sintomi. Dunque una risonanza magnetica la diagnosi di, linfoma B al. "Comincia un nuovo viaggio, terrestre, durissimo:la chemioterapia, nel mezzo la riabilitazione per ricominciare a camminare, ad ...

Linfoma al cervello, il dramma dell'astronauta Paolo Nespoli: "Non tornerà più come prima" 'Ho sempre pensato che sarebbe stata una cosa passeggera', dice, 'ora mi rendo conto che forse non tornerò mai come prima, ma credo di avere buone chance di rimettermi a posto'. Ha avuto paura di non ...

Paolo Nespoli, il dramma del tumore al cervello: 'Non tornerò mai come prima' 'Ho sempre pensato che sarebbe stata una cosa passeggera, ora mi rendo conto che forse non tornerò mai come prima, ma credo di avere buone chance di rimettermi a posto'. 'Io mi sento alla fine di un ...

'Ho sempre pensato che sarebbe stata una cosa passeggera', dice, 'ora mi rendo conto che forse non tornerò mai come prima, ma credo di avere buone chance di rimettermi a posto'. Ha avuto paura di non...