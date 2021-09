Non sono un assassino: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 24 settembre 2021) Non sono un assassino: trama, cast e streaming del film Stasera, 24 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Non sono un assassino, film del 2019 diretto da Andrea Zaccariello, ispirato al romanzo omonimo scritto da Francesco Caringella. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Francesco, vice-questore di una città pugliese, incontra dopo quasi due anni il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che gli chiede aiuto in quanto minacciato dalla criminalità. Il 27 ottobre il giudice Mastropaolo chiama Francesco dalla sua villa di Santa Caterina di Nardò e fissa con lui un appuntamento, Francesco percorre circa 200 km, si reca nella villa di questi in anticipo per ascoltare una storia che alla fine si concluderà con una domanda e con una risposta ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 settembre 2021) Nonun: trama, cast e streaming delStasera, 24 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Nonundel 2019 diretto da Andrea Zaccariello, ispirato al romanzo omonimo scritto da Francesco Caringella. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Francesco, vice-questore di una città pugliese, incontra dopo quasi due anni il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che gli chiede aiuto in quanto minacciato dalla criminalità. Il 27 ottobre il giudice Mastropaolo chiama Francesco dalla sua villa di Santa Caterina di Nardò e fissa con lui un appuntamento, Francesco percorre circa 200 km, si reca nella villa di questi in anticipo per ascoltare una storia che alla fine si concluderà con una domanda e con una risposta ...

