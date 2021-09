“Non sono razzista, ero solo ubriaco”: il tifoso della Juve “spiega” gli insulti a Maignan (Di venerdì 24 settembre 2021) Chi di noi non ha dato della scimmia e del neg** a uno dopo due gin tonic? Eppure è questa la paradossale tesi difensiva di Davide Gabrielli, il “tifoso” della Juventus individuato dalla Digos e denunciato per istigazione all’odio razziale per quelle grida e quegli insulti rivolti al portiere del Milan Mike Maignan, durante le fasi del riscaldamento pre-partita tra i bianconeri e i rossoneri all’Allianz Stadium. Queste le immagini che hanno fatto il giro del mondo. E non in senso positivo. Ancora una volta frasi razziste nel calcio. insulti razzisti @mmseize del @acmilan, durante il prepartita prima della sfida di ieri sera con la @Juventusfc, valida per il 4 turno del campionato di @SerieA #JuventusMilan Il secondo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Chi di noi non ha datoscimmia e del neg** a uno dopo due gin tonic? Eppure è questa la paradossale tesi difensiva di Davide Gabrielli, il “ntus individuato dalla Digos e denunciato per istigazione all’odio razziale per quelle grida e queglirivolti al portiere del Milan Mike, durante le fasi del riscaldamento pre-partita tra i bianconeri e i rossoneri all’Allianz Stadium. Queste le immagini che hanno fatto il giro del mondo. E non in senso positivo. Ancora una volta frasi razziste nel calcio.razzisti @mmseize del @acmilan, durante il prepartita primasfida di ieri sera con la @ntusfc, valida per il 4 turno del campionato di @SerieA #ntusMilan Il secondo ...

Advertising

mengonimarco : Io sono la punta dell’iceberg. Sotto la mia voce che risuona in un palazzetto, o in uno stadio, ci sono centinaia d… - borghi_claudio : Oggi @Libero_official mi dedica l'ennesimo articolo, pure in prima, facendo la disamina della 'mia' busta paga, con… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - simonacambarau : RT @ladoria1: Ma è vero che in autunno le zanzare non ci sono ma quelle che vivono in camera mia non lo sanno? - angioleeknow : dovrei studiare tpp (tecnologie dei processi di produzione) ma non ho il libro e le foto mi fanno impazzire ++ non… -