Non solo Covid: “Per anziani e fragili resta consigliato anche il vaccino antinfluenzale” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Il fatto di aver ricevuto il vaccino anti-Covid non implica che non si debba effettuare l’antinfluenzale. Anzi, credo che gli anziani, le persone fragili e le categorie che da anni sono state indicate prioritarie per questa vaccinazione farebbero meglio a farla”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, traccia la prospettiva in merito alla somministrazione del vaccino contro l’influenza. Una circolare emanata dal ministero della salute raccomanda di anticipare la campagna vaccinale anti-influenzale a inizio ottobre considerando la pandemia da Covid in corso. Tradizionalmente il periodo destinato alla somministrazione di questo vaccino in Italia va da metà ottobre a fine dicembre e le date di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) “Il fatto di aver ricevuto ilanti-non implica che non si debba effettuare l’. Anzi, credo che gli, le personee le categorie che da anni sono state indicate prioritarie per questa vaccinazione farebbero meglio a farla”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, traccia la prospettiva in merito alla somministrazione delcontro l’influenza. Una circolare emanata dal ministero della salute raccomanda di anticipare la campagna vaccinale anti-influenzale a inizio ottobre considerando la pandemia dain corso. Tradizionalmente il periodo destinato alla somministrazione di questoin Italia va da metà ottobre a fine dicembre e le date di ...

