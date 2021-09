“Non si può chiedere agli studenti se sono vaccinati”: il Garante della privacy bacchetta i docenti (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set — Una volta per tutte: direttori e docenti degli istituti scolastici non possono chiedere agli studenti «del primo e secondo ciclo di istruzione», se si sono vaccinati o meno, né a questi ultimi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione del green pass per l’accesso alle strutture scolastiche: lo ha ribadito l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in una nota inviata al ministero dell’Istruzione. Lo scopo è sensibilizzare le scuole «sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari». Il Garante privacy: “No alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set — Una volta per tutte: direttori edegli istituti scolastici non pos«del primo e secondo ciclo di istruzione», se sio meno, né a questi ultimi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione del green pass per l’accesso alle strutture scolastiche: lo ha ribadito l’Autoritàper la protezione dei dati personali in una nota inviata al ministero dell’Istruzione. Lo scopo è sensibilizzare le scuole «sui rischi per laderivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale deglie dei rispettivi familiari». Il: “No alle ...

