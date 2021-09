“Non ho foto di Silvia appena nata”. Sonia Bruganelli, la rivelazione choc sulla figlia. Poi spiega il motivo (Di venerdì 24 settembre 2021) Fino a poco tempo fa era semplicemente “la moglie di Paolo Bonolis”. Ora però Sonia Bruganelli, produttrice da anni nel mondo della tv, si sta facendo conoscere e si sta ritagliando il suo spazio. Il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip sta convincendo e così sta mettendo a tacere i suoi detrattori. Più volte infatti è stata attaccata da chi la considerava una ‘raccomandata’. I fatti le stanno dando ragione. Recentemente Sonia ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. La chiacchierata sarà trasmessa nella puntata di domenica 26 settembre, ma già vi possiamo fornire qualche anticipazione. Sonia ha parlato ad esempio della sua storia d’amore con Paolo: “Risposerei certamente Paolo, ma questa volta senza correre come abbiamo fatto. Aspetterei, perché ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Fino a poco tempo fa era semplicemente “la moglie di Paolo Bonolis”. Ora però, produttrice da anni nel mondo della tv, si sta facendo conoscere e si sta ritagliando il suo spazio. Il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip sta convincendo e così sta mettendo a tacere i suoi detrattori. Più volte infatti è stata attaccata da chi la considerava una ‘raccomandata’. I fatti le stanno dando ragione. Recentementeha rilasciato una lunga intervista aToffanin nello studio di Verissimo. La chiacchierata sarà trasmessa nella puntata di domenica 26 settembre, ma già vi possiamo fornire qualche anticipazione.ha parlato ad esempio della sua storia d’amore con Paolo: “Risposerei certamente Paolo, ma questa volta senza correre come abbiamo fatto. Aspetterei, perché ci ...

