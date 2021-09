Noi Campani al Pd: “Depuratore? Lo faremo. Finanziamento? Perso per colpe non nostre” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue lo scontro sul Depuratore. Dopo la nota stampa inviata dal Pd (leggi qui), a intervenire e replicare è ‘Noi Campani’. Che scrive: “Quella del Pd è una campagna elettorale indecente, disonesta e menzognera. Dopo i sondaggi-fake, provano a capovolgere la realtà dei fatti anche sul Depuratore. Ma sull’impianto di depurazione gli atti amministrativi, che restano nella disponibilità di chiunque voglia informarsi, parlano il linguaggio della verità. E raccontano una storia fatta di ritardi, disattenzioni, ripensamenti, ricorsi e revoche. Quando ci siamo insediati, nel 2016, abbiamo trovato una complessa situazione d’empasse amministrativo. Sulla scelta del sito c’erano stati continui ripensamenti; l’Amministrazione Pepe revocò addirittura l’aggiudicazione della gara alla ditta vincitrice esponendo l’Ente a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue lo scontro sul. Dopo la nota stampa inviata dal Pd (leggi qui), a intervenire e replicare è ‘Noi’. Che scrive: “Quella del Pd è una campagna elettorale indecente, disonesta e menzognera. Dopo i sondaggi-fake, provano a capovolgere la realtà dei fatti anche sul. Ma sull’impianto di depurazione gli atti amministrativi, che restano nella disponibilità di chiunque voglia informarsi, parlano il linguaggio della verità. E raccontano una storia fatta di ritardi, disattenzioni, ripensamenti, ricorsi e revoche. Quando ci siamo insediati, nel 2016, abbiamo trovato una complessa situazione d’empasse amministrativo. Sulla scelta del sito c’erano stati continui ripensamenti; l’Amministrazione Pepe revocò addirittura l’aggiudicazione della gara alla ditta vincitrice esponendo l’Ente a ...

