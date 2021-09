Nirvana | 30 anni di Nevermind | il disco che ha cambiato il rock

Leggi su wired

(Di venerdì 24 settembre 2021) La storica copertina didei Nivrvana.“Caricate le pistole e portate gli amici. È buffo perdere e fingere. Lei è arcistufa e sicura di sé. Oh no, conosco una parolaccia”. “Load up your guns and bring your friends. It’s fun to lose and to pretend. She’s over bored and self-assured. Oh no, I know a dirty word”. 30fa queste parole, quelle di Smells Like Teen Spirit, ci portavano nel mondo di Kurt Cobain e dei. Il 24 settembre del 1991 usciva, forse l’album più importante degliNovanta. Un’intera generazione di ragazzi, appena diciottenni o poco più, li avrebbe scoperti qualche mese dopo, grazie al video di quella canzone che cominciava ad andare in heavy rotation su MTV. Era un video davanti al quale non potevi restare indifferente, dovevi fermarti e guardarlo. Nella ...