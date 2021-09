Niang al Bordeaux: ufficiale il trasferimento dell’attaccante (Di venerdì 24 settembre 2021) Mbaye Niang riparte dal Bordeaux: ufficiale il trasferimento dell’ex attaccante del Milan al club francese Mbaye Niang ci riprova e riparte dal Bordeaux. L’attaccante ex Milan, nella seconda parte dell’ultima stagione in prestito al Al Ahli ma con il cartellino di proprietà del Rennes, si è infatti trasferito al Bordeaux. Questo il comunicato ufficiale: «L’FC Girondins de Bordeaux è orgoglioso di annunciare l’arrivo di Mbaye Niang al Club. L’attaccante ha firmato un contratto di 3 anni (2 + 1 opzionale)». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Mbayeriparte dalildell’ex attaccante del Milan al club francese Mbayeci riprova e riparte dal. L’attaccante ex Milan, nella seconda parte dell’ultima stagione in prestito al Al Ahli ma con il cartellino di proprietà del Rennes, si è infatti trasferito al. Questo il comunicato: «L’FC Girondins deè orgoglioso di annunciare l’arrivo di Mbayeal Club. L’attaccante ha firmato un contratto di 3 anni (2 + 1 opzionale)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

