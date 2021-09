Nel trailer di Gomorra 5 il ritorno dell’Immortale e diverse new entry per la guerra finale video

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ildi5 preannuncia la resa dei conti fra i protagonisti della saga Sky ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. La serie prodotta da Cattleya, in collaborazione con Beta Film, arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre. I primi due episodi debutteranno sul palcoscenico internazionale di Canneseries il 13 ottobre, fuori concorso, come evento di chiusura del festival delle serie TV di Cannes, prima di essere disponibili per tutti gli abbonati Sky. Ad annunciare il debutto è ildi5, che rappresenta un’anteprima dei dieci nuovi episodi con cui si conclude la serie italiana più nota al mondo (quinta nella classifica del New York Times fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020), venduta in questi anni in più di 190 territori e ...