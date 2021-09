Nel film animato di Super Mario Bros Chris Pratt e Anya Taylor-Joy saranno le voci di Mario e Peach

Leggi su wired

(Di venerdì 24 settembre 2021) Quella di ieri è stata una giornata di grandi annunci per Nintendo, che ha svelato tra le altre cose il nuovo Kirby and the Forgotten Land nonché il primo gameplay trailer di Bayonetta 3. Ma ha anche annunciato un’interessante novità per tutti gli appassionati dell’idraulico più famoso dei videogiochi: è stato infatti diffuso l’elenco dei doppiatori che presteranno lealla versione originale deldi. Questo nuovo adattamento cinematografico sarà diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, già creatori della serie Teen Titans Go!, e vedrà al doppiaggio uno stuolo di star, a partire da. Sarà infatti il protagonista di Guardiani della galassia e Jurassic World a prestare la voce al buffo idraulico ...