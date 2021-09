Nel 2021 creati 830 mila posti di lavoro, il 90% a termine (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la crescita registrata a luglio, ad agosto, come negli anni passati, si è interrotto il processo di creazione di nuovi posti di lavoro che tipicamente si concentra nei primi sette mesi dell’anno. Sono stati attivati 375 mila impieghi a fronte di 411 mila cessazioni: il saldo è stato negativo e pari a -36.000 posizioni, un valore significativamente migliore di quello registrato nello stesso mese del 2019 (-77.000). Dall’inizio del 2021 sono stati creati oltre 830.000 posti di lavoro, a fronte dei 327.000 del 2020 e dei 689.000 del 2019. Quasi il 90 per cento dei posti di lavoro creati dall’inizio del 2021 è stato attivato con un contratto a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la crescita registrata a luglio, ad agosto, come negli anni passati, si è interrotto il processo di creazione di nuovidiche tipicamente si concentra nei primi sette mesi dell’anno. Sono stati attivati 375impieghi a fronte di 411cessazioni: il saldo è stato negativo e pari a -36.000 posizioni, un valore significativamente migliore di quello registrato nello stesso mese del 2019 (-77.000). Dall’inizio delsono statioltre 830.000di, a fronte dei 327.000 del 2020 e dei 689.000 del 2019. Quasi il 90 per cento deididall’inizio delè stato attivato con un contratto a ...

Advertising

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - Confindustria : La ripresa è avviata verso il +6% del PIL nel 2021. Un dato che ci dà fierezza perché si deve pressoché integralmen… - Open_gol : Il tifoso autore degli insulti al portiere milanista è stato denunciato. Nel suo Juventus club non potrà più metter… - ASRomaIE : l'articolo del venerdi #ASRoma - rumba_magica : RT @solo_Roby: Secondo me avete bisogno di alcune ceste di pandini. (In Cina nel 2021 boom di nascite di panda giganti). [lavoro ideale: ba… -