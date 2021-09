Negli Usa in 70 milioni rifiutano il vaccino, Fauci: 'Prevedo un inverno cupo' (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono partiti velocissimi e poi tra scettici, no - vax, negazionisti e governatori repubblicani che si sono messi di traverso le cose non stanno andando avanti bene. Anthony Fauci, il maggiore esperto ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono partiti velocissimi e poi tra scettici, no - vax, negazionisti e governatori repubblicani che si sono messi di traverso le cose non stanno andando avanti bene. Anthony, il maggiore esperto ...

Ultime Notizie dalla rete : Negli Usa Biden, migranti frustati una vergogna,ci saranno conseguenze ... lo ha detto il presidente americano Joe Biden commentando le immagini degli agenti di frontiera a cavallo che frustano i migranti haitiani che tentano di entrare negli Usa. "E' un fatto imbarazzante ...

USA, vendite case nuove agosto +1,5% m/m Aumentano più delle attese le vendite di case nuove negli Stati Uniti ad agosto , dopo il forte aumento registrato il mese precedente (+6,4%). Il dato ha evidenziato un incremento dell'1,5% a 740 mila unità rispetto alle 729 mila unità di luglio (dato ...

Fine del Travel ban, ecco come si può viaggiare di nuovo negli Usa Formiche.net Biden, migranti frustati una vergogna,ci saranno conseguenze "Quello che è accaduto al confine col Messico è vergognoso e ci saranno conseguenze": lo ha detto il presidente americano Joe Biden commentando le immagini degli agenti di frontiera a cavallo che frus ...

USA, vendite case nuove agosto +1,5% m/m (Teleborsa) - Aumentano più delle attese le vendite di case nuove negli Stati Uniti ad agosto, dopo il forte aumento registrato il mese precedente (+6,4%). Il dato ha evidenziato un ...

