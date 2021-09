Napoli, ok al nuovo Piano strategico per il porto. Dal waterfront alla riduzione di CO2, ecco le priorità (Di venerdì 24 settembre 2021) Con l’approvazione in Giunta, su proposta del vicesindaco di Napoli, Carmine Piscopo, del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale, si conclude un lungo lavoro di condivisione e di confronto, che ha visto impegnati l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP) e il Comune di Napoli per la definizione di un quadro di indirizzi inerenti la nuova pianificazione del porto e la sua relazione con la Città. Tra gli obiettivi presenti nel Documento, il recupero e la valorizzazione del waterfront costiero, la valorizzazione del patrimonio architettonico esistente, la riduzione di emissioni e consumi energetici dei mezzi navali attraverso l’uso di carburanti alternativi, il riassetto funzionale del sedime e dell’area logistica, il potenziamento della cantieristica e delle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 settembre 2021) Con l’approvazione in Giunta, su proposta del vicesindaco di, Carmine Piscopo, del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale, si conclude un lungo lavoro di condivisione e di confronto, che ha visto impegnati l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP) e il Comune diper la definizione di un quadro di indirizzi inerenti la nuova pianificazione dele la sua relazione con la Città. Tra gli obiettivi presenti nel Documento, il recupero e la valorizzazione delcostiero, la valorizzazione del patrimonio architettonico esistente, ladi emissioni e consumi energetici dei mezzi navali attraverso l’uso di carburanti alternativi, il riassetto funzionale del sedime e dell’area logistica, il potenziamento della cantieristica e delle ...

