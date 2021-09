Napoli, Milan ed Inter: ecco il calendario degli scontri diretti (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell'ultima giornata di campionato il Napoli di Spalletti vincendo in casa della Samp si è riportato in testa alla classifica ed ha effettuato il controsorpasso nei confronti di Milan ed Inter che ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell'ultima giornata di campionato ildi Spalletti vincendo in casa della Samp si è riportato in testa alla classifica ed ha effettuato il controsorpasso nei confronti diedche ...

Advertising

ZZiliani : In attesa del #Napoli domani a #Udine (vincendo andrebbe in fuga), #Inter e #Milan dividono la vetta: più pesanti i… - Laudantes : @kravotz In Juve Inter 3-2 dello scorso anno e in Juve Milan di quest'anno ci sono state trame sue top ma senza una… - ciromagliulo26 : RT @LGramellini: Ieri sera facevo una riflessione, forse banale, e cioè che #Napoli, #Inter, #Milan e #Roma, per citarne solo alcune, oggi… - _ottorino8 : @FabioAlampi La qualità dell'Inter è superiore a quella del Napoli e Milan, lo dicono tutti Ieri la Samp si è mangi… - Salvati_Emilio : Non voglio alzare polveroni. Soltanto riflettere. Come mai sul #Napoli, quest’anno, non si fa tutta la dietrologi… -