Napoli Film Festival | incontro con Skolimowski Domani l’anteprima del suo film “11 minuti”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il maestro polacco Jerzyincontra il pubblico napoletanosabato 25 settembre, alle ore 11,30, nell’ambito della 22 esima edizione del, diretto da Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone. Al Leone d’Oro alla carriera nel 2016 verrà dedicata una retrospettiva di tre“Il vergine”, Orso d’oro a Berlino nel 1967 (25 settembre ore 14,30), “Essential killing” (26 settembre ore 16,30) e l’inedito “11” (25 settembre ore 18,30). Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015, il thriller “11” è caratterizzato da un’inattesa concatenazione di eventi che pone fine a molti destini. I personaggi vivono in un mondo insicuro dove da un momento all’altro ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: CINEMA - Il maestro Skolimowski ospite al Napoli Film Festival - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - Il maestro Skolimowski ospite al Napoli Film Festival - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - Il maestro Skolimowski ospite al Napoli Film Festival - napolimagazine : CINEMA - Il maestro Skolimowski ospite al Napoli Film Festival - apetrazzuolo : CINEMA - Il maestro Skolimowski ospite al Napoli Film Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Film

ExPartibus

Girati fra, Riga e Roma, i dieci nuovi episodi di 'Gomorra " Stagione Finale' sono scritti ... già regista di due episodi di 'Gomorra 4' e del'L'Immortale', grande successo targato ......ha regalato a lui (in versione regista e coautore della sceneggiatura) e al cast del, ... Mondadori (Cinema Victoria) ore 19:00 firma copie con mini live 14 Ottobre, Feltrinelli (P.zza Dei ...Salvatore Esposito e Marco D’Amore nella stagione finale di “Gomorra – La serie” Si fa sempre più vicina la resa dei conti fra i protagonisti di “Gomorra”, il cult Sk ...Nel film "Qui rido io", dal 9 settembre in sala, Toni Servillo interpreta Eduardo Scarpetta, il grande commediografo napoletano, padre dei fratelli De Filippo. Un ruolo che per lui è la chiusura di un ...