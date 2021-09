“Napoli e Atalanta le squadre rivelazione in questo avvio”: le parole dell’allenatore (Di venerdì 24 settembre 2021) questo avvio di campionato sta riservando non poche sorprese ed anche il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha espresso il suo parere: “Penso che sia normale che ci sia un equilibrio in questo inizio di campionato. Molti calciatori hanno giocato gli Europei e la Coppa America, quindi sono arrivati non in grande condizione e le squadre hanno bisogno di assestarsi. Penso che possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine con più squadre. Il Napoli, ma anche l’Atalanta, potrebbe essere la squadra rivelazione di una Serie A molto equilibrata in questa fase di avvio”. LEGGI ANCHE: Atalanta, Gasperini: “In questo momento è il giocatore che entra a gara in corso, è già stato ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021)di campionato sta riservando non poche sorprese ed anche il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha espresso il suo parere: “Penso che sia normale che ci sia un equilibrio ininizio di campionato. Molti calciatori hanno giocato gli Europei e la Coppa America, quindi sono arrivati non in grande condizione e lehanno bisogno di assestarsi. Penso che possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine con più. Il, ma anche l’, potrebbe essere la squadradi una Serie A molto equilibrata in questa fase di”. LEGGI ANCHE:, Gasperini: “Inmomento è il giocatore che entra a gara in corso, è già stato ...

