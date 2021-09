Napoli Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 24 settembre 2021)è uno dei posticipi della sesta giornata di Serie A. Sarà disputato allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. Le due squadre provengono da due situazioni di classifica differenti. I partenopei di Spalletti sono la squadra più in forma del momento, con cinque partite su cinque e sole due reti subite. Il Cagliri di Mazzarri non ha ancora carburato nonostante i buoni propositi visti all’Olimpico contro la Lazio ma che sono stati annietati dalla pessima prestazione cotnro l’Empoli. Come arrivano le squadre? Ilcercherà di portare a sei il proprio filotto di vittorie. Nessuno si sarebbe aspettato un collettivo così forte e convincente. Tra i tanti spicca Anguissa, arrivato da poco ma già integrato alla perfezione, e Osimhen, finalmente la punta che ilaspettava. Per il resto ...