Musica | Tiromancino | online oggi video singolo ‘Domenica' con Verdone e Gerini

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Sarà online oggi alle 14.00 il video ufficiale di "Domenica", il nuovo singolo dei Tiromancino che anticipa l'uscita del nuovo album della band di Federico Zampaglione "Ho cambiato tante case", in digitale e nei negozi tradizionali dall'8 ottobre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia. Il video, diretto dallo stesso cantautore, vede la partecipazione di Carlo Verdone e Claudia Gerini, che si ritrovano di nuovo insieme sul set dai tempi di "Grande Grosso e Verdone" del 2008. Oltre ai due attori, compaiono anche i musicisti della band, amici e familiari di Zampaglione tra cui la moglie Giglia Marra, la figlia Linda, il padre, Rosa Enginoli e il rapper romano Gianni Bismark.

