Municipio I: domani 'Viva Vittoria' contro violenza sulle donne (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – La Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi e l'Associazione Viva Vittoria lanciano il progetto "Viva Vittoria" sabato 25 settembre 2021 alle ore 10.30 presso i Giardini di Castel Sant'Angelo, in Lungotevere Castello, 50. Promosso dal Municipio I Roma Centro, Viva Vittoria è un progetto che nasce grazie all'omonima associazione nel 2015 a Brescia. Da allora ha coinvolto numerose città, con migliaia di coperte cucite insieme a rivestire simbolicamente le strade, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. A ridosso del lockdown del marzo 2020, si sarebbe dovuta svolgere questa meravigliosa e colorata iniziativa, sospesa poche ore prima dell'8 marzo. Ora tornano finalmente, davanti a Castel Sant'Angelo, 2200 coperte tessute con cura e solidarietà da ...

Ultime Notizie dalla rete : Municipio domani In bici lungo la Francigena, Castelfiorentino inaugura il bike camp ...dettagliato del Francigena Bike Camp è stato illustrato ieri sera in sala rossa del Municipio, alla ... Domani mattina (sabato 25) prenderà il via la terza edizione della "Gravel Francigena Valdelsa", ...

La 30 Trentina punta ai mille per la decima Le iscrizioni non sono ancora chiuse, dato che c'è tempo fino a domani e in seguito nel pomeriggio di sabato recandosi a Levico Terme, per questo gli organizzatori ...raggiungere la Piazza del Municipio,...

X Municipio, Sinistra Civica Ecologista: insieme ai sindacati nella battaglia per Alitalia, domani al Terminal 3 (AGR) La campagna elettorale è un momento importante della nostra vita politica ma essere al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici lo è ancora di più. Per questo domani, in occasione dello scioper ...

Università: domani inaugurazione del primo murales alla Sapienza Per celebrare il 50° anniversario della nascita dei corsi di laurea in Psicologia in Italia. Si tratta di un lavoro dell'artista Tellas, che ha proposto un'opera dal titolo "La percezione del paesaggi ...

