Mourinho | «Miglior Roma del campionato per 35 minuti | tre punti meritati»

(Di venerdì 24 settembre 2021) «Dopo la sconfitta questa era una partita difficile dal punto di vista emotivo. I primi 35sono stati quelli con più qualità in questo. Controllo totale della partita contro una squadra difensivamente organizzata. Siamo riusciti a giocare, creare e segnare e controllare tutti i loro contropiede. Avevamo la partita in controllo. Poi nel secondo tempo c’è stata la loro reazione, abbiamo perso controllo però siamo sempre stati squadra in un momento difficile della partita. Neifinali, con un giocatore di meno, non abbiamo avuto nessun problema. La squadra si è unita, ha chiuso gli spazi ed è rimasta lontana dalla porta. E’ stata una partita difficile: tre». Questa l’analisi del tecnico dellaJoséai microfoni di DAZN ...

I numeri danno ragione ae al lavoro svolto in questi mesi: terzoattacco con 12 gol segnati (solo Inter e Napoli hanno fatto meglio), quartadifesa con quattro reti ...A questo derby da lavori in corso la Roma arriva perdendo il suo capitano e il suo... dall'inchiesta Figc al primo gol in A, la festa per la numero 1000 continua: la squadra lo 'porta'...Il tecnico non ci sta: “L’espulsione? Posso solo usare la parola ‘ridicolo'” La Roma torna alla vittoria, sale a quota 12 in campionato e si presenta al derby nel migliore dei modi. L’amaro arriva nel ...I giallorossi tornano alla vittoria ma soffrono nel secondo tempo. Il capitano non ci sarà nella stracittadina Mentre abbandona il campo, nella testa di Lorenzo Pellegrini c’è solo il pensiero della s ...