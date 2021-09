Motocross delle Nazioni 2021, Tony Cairoli: “Non potevo mancare, ma non sono nelle migliori condizioni” (Di venerdì 24 settembre 2021) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli al “Tazio Nuvolari” di Mantova in vista del Motocross delle Nazioni 2021, 74ma edizione di uno degli eventi più spettacolari e adrenalinici del panorama motoristico globale a due ruote. L’Italia padrona di casa, due volte vincitrice della manifestazione (1999 e 2002), sarà una delle grandi favorite per la vittoria finale grazie ad un terzetto di piloti estremamente solidi e veloci. Fari puntati inevitabilmente su Tony Cairoli, all’ultimo Nazioni della carriera e reduce dalla bruttissima caduta di sabato scorso a Riola Sardo: “Fino a due giorni fa non sapevo se sarei riuscito a correre, ho picchiato forte per terra ed è stato un duro colpo anche per il campionato. È stata una settimana difficile, uno dei momenti ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli al “Tazio Nuvolari” di Mantova in vista del, 74ma edizione di uno degli eventi più spettacolari e adrenalinici del panorama motoristico globale a due ruote. L’Italia padrona di casa, due volte vincitrice della manifestazione (1999 e 2002), sarà unagrandi favorite per la vittoria finale grazie ad un terzetto di piloti estremamente solidi e veloci. Fari puntati inevitabilmente su, all’ultimodella carriera e reduce dalla bruttissima caduta di sabato scorso a Riola Sardo: “Fino a due giorni fa non sapevo se sarei riuscito a correre, ho picchiato forte per terra ed è stato un duro colpo anche per il campionato. È stata una settimana difficile, uno dei momenti ...

Advertising

RietiUisp : Questa è la maglia che i ragazzi del team Lazio indosseranno, per il ritorno al Trofeo delle Regioni Motocross Uis… - GiornaleLORA : Motocross delle Nazioni: in qualifica l’Italia scatterà 28° Le dichiarazioni dei protagonisti azzurri pronti a corr… - dianatamantini : MOTOCROSS - Tony Cairoli a capo di un terzetto tricolore di grandi speranze al suo ultimo Motocross delle Nazioni.… - corsedimoto : MOTOCROSS - Tony #Cairoli a capo di un terzetto tricolore di grandi speranze al suo ultimo #Motocross delle Nazioni… - GPENDURO : 74° MOTOCROSS DELLE NAZIONI: OGGI LA PRESENTAZIONE DELLE 33 NAZIONI IN GARA A MANTOVA CON L’ITALIA CHE SCHIERA: CAI… -