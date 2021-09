Morto Giacomo Sartori | il corpo ritrovato vicino alla cascina dove era riapparsa la sua auto

(Di venerdì 24 settembre 2021) È di questi minuti la notizia che ildiè stato. Il rinvenimento è avvenuto poco fa nei pressi del luogoera stata rinvenuta l’dell’ingegnere, aCaiella nel pavese., 30enne ingegnere residente a Milano risultava scomparso nel nulla dallo scorso 17 settembre.aveva passato la serata con degli amici in un’enoteca in viale Vitorio Veneto, nei pressi di Porta Venezia. Proprio in quella circostanza aè stato rubato uno zaino contenete due pc, il suo personale e quello aziendale, il cellulare e il portafogli contenente i documenti e i soldi....

TgLa7 : Scomparso a Milano: Giacomo Sartori trovato morto - SkyTG24 : Trovato morto Giacomo Sartori, il ragazzo che era scomparso da Milano - SanremoAncheNoi : RT @milano_today: #Giacomo è stato trovato morto. Si spengono le speranze--> - ilriformista : Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Giacomo Sartori: il 30enne informatico trovato morto in una cascina - tusciaweb : Trovato morto Giacomo Sartori, il 30enne scomparso a Milano Milano - È stato trovato senza vita Giacomo Sartori, i… -

Milano, 24 settembre 2021 - È stato trovato il corpo senza vita diSartori, il 29enne di Mel di cui si erano perse le tracce a Milano la sera del 18 settembre scorso. Il cadavere del ragazzo è stato trovato a Casorate Primo , vicino al luogo dove si trovava ...I dettagli che non tornano: il bancomat mai bloccato e l'ultimo accesso Whatsapp APPROFONDIMENTI LOMBARDIASartori sparito a Milano LOMBARDIA Sartori, l'auto trovata nel Pavese...(ANSA) - MILANO, 24 SET - E' stato trovato il corpo senza vita di Giacomo Sartori, il 29enne di Mel (Belluno ... Sono in corso accertamenti del medico legale per determinare le cause della morte, e ...È di questi minuti la notizia che il corpo di Giacomo Sartori è stato ritrovato. Il rinvenimento è avvenuto poco fa nei pressi del luogo dove era stata rinvenuta l’auto delli ...