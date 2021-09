Morte Laura Ziliani, l’indizio che ha portato all’arresto delle due figlie e del fidanzato della maggiore (Di venerdì 24 settembre 2021) Un dettaglio ha permesso ai carabinieri di arrivare all’arresto delle due figlie di Laura Ziliani e del fidanzato della maggiore delle due. I tre risultavano indagati dalla fine di giugno e oggi è stata emessa dal Gip del Tribunale di Brescia l’ordinanza di custodia cautelare. Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù, è scomparsa lo scorso 8 maggio. A denunciarne la sparizione le stesse figlie della donna che avevano detto che la madre era partita al mattino presto per fare un’escursione in montagna. Inizialmente si era pensato ad un incidente, anche se sospetto dato che Ziliani era una escursionista esperta e prudente (soprattutto dopo aver visto ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Un dettaglio ha permesso ai carabinieri di arrivareduedie deldue. I tre risultavano indagati dalla fine di giugno e oggi è stata emessa dal Gip del Tribunale di Brescia l’ordinanza di custodia cautelare., ex vigilessa di Temù, è scomparsa lo scorso 8 maggio. A denunciarne la sparizione le stessedonna che avevano detto che la madre era partita al mattino presto per fare un’escursione in montagna. Inizialmente si era pensato ad un incidente, anche se sospetto dato cheera una escursionista esperta e prudente (soprattutto dopo aver visto ...

