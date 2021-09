Mondiali ogni due anni, Wenger: «Il rischio è di migliorare il calcio» (Di venerdì 24 settembre 2021) Arsene Wenger, membro della FIFA, ha ribadito le proprie sensazioni sulla disputa dei Mondiali ogni due anni: le sue dichiarazioni Arsene Wenger, membro della FIFA, ha ribadito le proprie sensazioni sulla disputa dei Mondiali ogni due anni. Le sue dichiarazioni alla BBC. «Il rischio è di migliorare il calcio e sono pronto a farlo. Nel programma attuale non c’è chiarezza, non c’è semplicità e nessun modo moderno di organizzare una stagione. Se andiamo avanti così, finiremo a sbattere il capo contro il muro. I ripetuti viaggi e il jet-lag sono assolutamente dannosi, i club e i giocatori stessi ne beneficerebbero. La Coppa del Mondo è un evento talmente grande che il prestigio ne verrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Arsene, membro della FIFA, ha ribadito le proprie sensazioni sulla disputa deidue: le sue dichiarazioni Arsene, membro della FIFA, ha ribadito le proprie sensazioni sulla disputa deidue. Le sue dichiarazioni alla BBC. «Ilè diile sono pronto a farlo. Nel programma attuale non c’è chiarezza, non c’è semplicità e nessun modo moderno di organizzare una stagione. Se andiamo avanti così, finiremo a sbattere il capo contro il muro. I ripetuti viaggi e il jet-lag sono assolutamente dannosi, i club e i giocatori stessi ne beneficerebbero. La Coppa del Mondo è un evento talmente grande che il prestigio ne verrebbe ...

Advertising

lamortevito : Ambientino. Mondiali ogni due anni, l’ECA attacca la FIFA e sostiene l’UEFA: “Proposta distruttiva”. #WorldCup… - dydsix6 : a) Wenger : Mondiali ogni due anni b) Pioli :' dalla metacampo in su , si puo passare solo in avanti c) Van Basten… - AnsaSardegna : Tiro a volo: Mondiali ParaTrap,azzurri in testa in ogni gara. Sulle pedane del Tav di Lonato per ora è dominio azzu… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tiro a volo: Mondiali ParaTrap, azzurri in testa in ogni gara - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tiro a volo: Mondiali ParaTrap, azzurri in testa in ogni gara -