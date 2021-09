Modello Whirlpool per le crisi? Alitalia | scontri tra manifestanti e polizia

Advertising

sanacore_ : @Sardoedmodna1 No whirlpool ma modello mi sa vecchio -

Ultime Notizie dalla rete : Modello Whirlpool

e-duesse

I lavoratori di Alitalia si sono radunati all'altezza del Terminal 3 dell'aeroporto Da Vinci. Sono molte le crisi al tavolo del Mise che per i 330 licenziati diannuncia un progetto di riconversione come hub per la mobilità sostenibile...di estrema difficoltà e tutte le gravose problematiche indotte ed esasperate dall'attuale... dall'Alitalia alla, come si è visto alla grande manifestazione di sabato 18 settembre a ...Intanto i sindacati applaudono al piano presentato dal governo. «Ringraziamo il Mise è un elemento di garanzia». Le ipotesi di reindustrializzazione per il sito di Napoli ..."L'alternativa a un'economia del profitto c'è, ma fa fatica a farsi strada. Non esiste un'economia che non debba fare profitto, ma esiste un'economia che debba trovare maggiore attenzione tra ragazzi ...