Milan | migliorano Kjaer e Calabria | si punta all’Atletico Madrid

(Di venerdì 24 settembre 2021) In casale condizioni di Davidee di Simon. I due giocatori possono recuperare per l'Atletico

Il giorno dopo il pareggio per 1 - 1 all'Allianz Stadium contro la Juventus, ilfa il punto della situazione sugli infortunati. La testa della squadra di Stefano Pioli è già rivolta al prossimo match di campionato, nel turno infrasettimanale contro la neopromossia Venezia ...Iltira un sospiro di sollievo: sono escluse lesioni muscolari per Simon Kjaer . Il difensore, dunque, dopo l'infortunio rimediato nel match contro la Juventus, dovrà osservare qualche giorno di ...Il Milan viaggia spedito in campionato. 5 partite giocate, 4 vittorie ed un pareggio per i ragazzi guidati da Stefano Pioli. Solo il Napoli di Luciano Spalletti con uno splendido e perfetto filotto, h ...Inter, senti Calhanoglu - Hakan Calhanoglu, nuovo centrocampista dell' Inter ed ex giocatore rossonero, ha concesso una lunga intervista ai microfoni de ...