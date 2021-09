Milan: i convocati per lo Spezia, tornano Giroud e Calabria (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 22 i giocatori del Milan convocati da Stefano Pioli per la sfida di domani in casa dello Spezia. tornano a disposizione Giroud e Calabria, si ferma Florenzi. Questo l’elenco. Portieri. Jungdal, Maignan, Tatarusanu. Difensori. Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti. Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti. Giroud, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic. Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 22 i giocatori delda Stefano Pioli per la sfida di domani in casa delloa disposizione, si ferma Florenzi. Questo l’elenco. Portieri. Jungdal, Maignan, Tatarusanu. Difensori. Ballo-Touré,, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti. Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti., Leao, Maldini, Pellegri, Rebic.

