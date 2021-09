Miglior smartphone il Samsung Galaxy S22 Ultra con S Pen integrata? (Di venerdì 24 settembre 2021) C’è già chi lo definisce il Miglior smartphone mai realizzato della serie S: il Samsung Galaxy S22 Ultra con probabile lancio e distribuzione tra gennaio e febbraio è già al centro di un numero copioso di anticipazioni trasmesse attraverso fonti affidabili alle quali va dato il giusto peso. Tra i rumor più accreditati oramai c’è quello che prevedrebbe il top di gamma con la S Pen integrata, per continuare la tradizione della serie Note ormai accantonata. Il solito e ben informato tipster Ice Universe afferma di essersi interfacciato con numerose fonti: tutte vanno nella medesima direzione del prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra con S Pen integrata, ossia presente in un alloggiamento del dispositivo. L’informatore ha ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) C’è già chi lo definisce ilmai realizzato della serie S: ilS22con probabile lancio e distribuzione tra gennaio e febbraio è già al centro di un numero copioso di anticipazioni trasmesse attraverso fonti affidabili alle quali va dato il giusto peso. Tra i rumor più accreditati oramai c’è quello che prevedrebbe il top di gamma con la S Pen, per continuare la tradizione della serie Note ormai accantonata. Il solito e ben informato tipster Ice Universe afferma di essersi interfacciato con numerose fonti: tutte vanno nella medesima direzione del prossimoS22con S Pen, ossia presente in un alloggiamento del dispositivo. L’informatore ha ...

Aspettate con ansia Android 12 ma in pochi sapete quando arriverà Avete risposto in molti e quanto da noi riscontrato sottolinea la difficoltà di Google nel gestire gli aggiornamenti degli smartphone di produttori terzi.

