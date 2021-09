Michetti chi? È senza idee “Pretende di fare il sindaco senza metterci la faccia” Parla il 5S Silvestri | “La proposta di un assessorato per le periferie è solo propaganda che mortifica i romani”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 settembre 2021) Onorevole Francesco(M5S), se le dico “alle” a Roma, che pensa? “Uno spot propagandistico da campagna elettorale che non significa proprio nulla. Come funzionerebbe? Che poteri avrebbe sul bilancio del Comune? Quanti cittadini coinvolgerebbe a Roma? Veramente parliamo di una boutade che non ha alcun senso. Anzi, le dirò di più, questa ideasoltanto lee le assimila a dei ghetti. Tutti gli assessori si devono occupare 24 ore su 24 della riqualificazione delle zone marginalizzate, non soltanto un”. Eppure è una delle proposte del programma di Enrico… “Se sono queste ledi, quasi c’è da rimpiangere quando scappava dai confronti o non esprimeva uno ...