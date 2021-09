Meteo Roma | previsioni per il weekend

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sabato cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +16°C e +30°C. Domenica poco nuvoloso al mattino, nubi più compatte nelle ore pomeridiane sempre con tempo asciutto. In serata il tempo si manterrà stabile. Peggiora nella notte a partire dai settori costieri. Temperature comprese tra +19°C e +30°C.Lazio:per ilSabato tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino sul Basso Lazio, qualche nube altrove. Al pomeriggio e nelle ore serali il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente poco nuvolosi. Domenica condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse in mattinata in generale aumento al pomeriggio; asciutto nelle ore serali sempre con molte ...