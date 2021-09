Meteo, oggi giornata molto calda: le previsioni per il fine settimana (Di venerdì 24 settembre 2021) Meteo, oggi sarà una giornata molto calda con temperature decisamente lontane dai valori dell’autunno. Le previsioni per il fine settimana. Cieloprevisioni Meteo. L’autunno è arrivato, ma ancora non si vede. L’Italia farà i conti con una piacevole nuova parentesi estiva. I venti caldi che spirano sul Nord Africa sono richiamati verso il nostro Paese dal vortice che sta interessando la penisola iberica. Questo fronte Meteorologico porterà le temperature a salire nuovamente, fino a toccare nel fine settimana quota 35°C: piena estate! oggi, venerdì 24 settembre, avremo una giornata calda con tempo stabile ovunque. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 settembre 2021)sarà unacon temperature decisamente lontane dai valori dell’autunno. Leper il. Cielo. L’autunno è arrivato, ma ancora non si vede. L’Italia farà i conti con una piacevole nuova parentesi estiva. I venti caldi che spirano sul Nord Africa sono richiamati verso il nostro Paese dal vortice che sta interessando la penisola iberica. Questo fronterologico porterà le temperature a salire nuovamente, fino a toccare nelquota 35°C: piena estate!, venerdì 24 settembre, avremo unacon tempo stabile ovunque. ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo oggi Meteo Liguria, nuvole in aumento e temporali in arrivo per domenica Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 24 settembre 2021 Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull'intera regione. Dalle ore centrali della giornata ...

Meteo in Liguria tra sole e nuvole: temperature massime in lieve calo Le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con InMeteo per la giornata di oggi venerdì 24 settembre . Situazione generale: persiste un solido campo di alta pressione sull'Italia che ...

Previsioni meteo Roma e Lazio, riecco l'estate: temperature sopra i 35 gradi Torna il caldo, con le temperature che in alcune zone d'Italia arriveranno a toccare addirittura i 35 gradi. La giornata più calda, secondo le previsioni, sarà quella di domani, sabato 25 settembre.

