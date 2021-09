Meno burocrazia per favorire i finanziamenti alle aziende agricole pugliesi (Di venerdì 24 settembre 2021) Bari. Meno burocrazia per favorire i finanziamenti alle aziende. Per CIA Agricoltori Italiani della Puglia c’è ancora da lavorare per eliminare gli ostacoli che persistono e rallentano il pieno rilancio dell’agricoltura pugliese; a cominciare dalla semplificazione delle contorte procedure burocratiche che fanno sì che molte aziende agricole non riescano agevolmente a ottenere i finanziamenti previsti, finendo, dunque, con il rinunciarvi. Sono queste le motivazioni che hanno spinto CIA Agricoltori Italiani della Puglia a inviare una lettera all’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia per chiedere un incontro urgente, al fine di conoscere le iniziative che la Regione Puglia intende intraprendere in ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 settembre 2021) Bari.per. Per CIA Agricoltori Italiani della Puglia c’è ancora da lavorare per eliminare gli ostacoli che persistono e rntano il pieno rilancio dell’agricoltura pugliese; a cominciare dalla semplificazione delle contorte procedure burocratiche che fanno sì che moltenon riescano agevolmente a ottenere iprevisti, finendo, dunque, con il rinunciarvi. Sono queste le motivazioni che hanno spinto CIA Agricoltori Italiani della Puglia a inviare una lettera all’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia per chiedere un incontro urgente, al fine di conoscere le iniziative che la Regione Puglia intende intraprendere in ...

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - CIA-Agricoltori Italiani Puglia: 'Meno burocrazia, più finanziamenti alle aziende agricole' - SanSeveroNews : Lettera a Pentassuglia: “Bene sul recupero dei fondi, ora rendere meno complesse le procedure” Chiesto incontro per… - infoitinterno : I costruttori bacchettano Sala 'Più posteggi e meno burocrazia' - My_Salute : Meno manager e meno burocrazia equivalgono a una maggiore redditività: 'Say Goodbye to Your Manager' @edzitron (vi… - Ale_De_Chirico : I costruttori bacchettano Sala 'Più posteggi e meno burocrazia' -