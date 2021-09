Meloni “Il centrodestra rimane la nostra cosa”

(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è un capo della coalizione e non potrebbe esserci ora che i partiti della coalizione dihanno posizioni diverse tra loro: c’è chi sta al governo, chi sta all’opposizione, è difficile avere un leader che decide per tutti”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ospite di Telelombardia. “Il tema della leadership lo poniamo nel caso di elezioni politiche, sostenendo che chi dovesse arrivare primo, tra i partiti della coalizione, avrebbe il diritto ad indicare il candidato premier, ma la questione deve ancora venire” ha aggiunto.ha spiegato che “l’obiettivo che abbiamo tutti è andare al governo della nazione, per poter governare cinque anni e fare le cose che vogliamo fare per il paese servono numeri importanti. Io ho sempre lavorato perchè tutto il ...

