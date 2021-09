«Meglio del cinema»: la canzone di Fedez che fa piangere Chiara Ferragni (Di venerdì 24 settembre 2021) A quattro anni da Favorisca i sentimenti, la canzone scritta quando ha chiesto la sua mano, Fedez dedica un nuovo brano alla moglie Chiara Ferragni. Si intitola Meglio del cinema, è disponibile da oggi, venerdì 24 settembre, in radio e in digitale, ed è il regalo di Fedez a Chiara per il loro terzo anniversario di matrimonio. La prima volta che l’ha cantata è stato proprio il 1° settembre 2021, a bordo di una piattaforma galleggiante sul lago di Como insieme al pianista e compositore Alessandro Martire, sulle luci del tramonto. https://www.youtube.com/watch?v=HxlZMBOZCYE Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) A quattro anni da Favorisca i sentimenti, la canzone scritta quando ha chiesto la sua mano, Fedez dedica un nuovo brano alla moglie Chiara Ferragni. Si intitola Meglio del cinema, è disponibile da oggi, venerdì 24 settembre, in radio e in digitale, ed è il regalo di Fedez a Chiara per il loro terzo anniversario di matrimonio. La prima volta che l’ha cantata è stato proprio il 1° settembre 2021, a bordo di una piattaforma galleggiante sul lago di Como insieme al pianista e compositore Alessandro Martire, sulle luci del tramonto. https://www.youtube.com/watch?v=HxlZMBOZCYE

