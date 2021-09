Meghan Markle: per l’ultima uscita pubblica sceglie proprio Emporio Armani (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono stati mesi difficili per Meghan Markle e il principe Harry. Dopo le forti dichiarazioni su Buckingham Palace e tutte le critiche derivate, la nascita della piccola Lillibet Diana aveva portato un po’ di pace. Ma non è bastato a far tornare i duchi di Sussex sulle scene pubbliche, dalle quali mancano ormai da mesi. Fino a che ieri, a New York, non hanno partecipato ad un incontro con il Sindaco Bill De Blasio e la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul. Non è passato inosservato il look total black di Meghan. Curato ed essenziale, è firmato in parte da Emporio Armani, che in questi giorni festeggia il quarantesimo anniversario del brand. Un look bossy chic “Con il nero non si sbaglia mai” e la duchessa di Sussex lo sa bene. Per il grande ritorno ha scelto di vestirsi da capo a piedi ... Leggi su amica (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono stati mesi difficili pere il principe Harry. Dopo le forti dichiarazioni su Buckingham Palace e tutte le critiche derivate, la nascita della piccola Lillibet Diana aveva portato un po’ di pace. Ma non è bastato a far tornare i duchi di Sussex sulle scene pubbliche, dalle quali mancano ormai da mesi. Fino a che ieri, a New York, non hanno partecipato ad un incontro con il Sindaco Bill De Blasio e la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul. Non è passato inosservato il look total black di. Curato ed essenziale, è firmato in parte da, che in questi giorni festeggia il quarantesimo anniversario del brand. Un look bossy chic “Con il nero non si sbaglia mai” e la duchessa di Sussex lo sa bene. Per il grande ritorno ha scelto di vestirsi da capo a piedi ...

