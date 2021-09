Medjugorje, messaggio per oggi: “Lui opera miracoli nella vostra vita” (Di venerdì 24 settembre 2021) La Madonna nel suo messaggio del 25 ottobre 2002 alla veggente Marija, ci esorta a credere nella potenza della preghiera che può operare l’impossibile. Confidiamo davvero nella forza della preghiera e nei prodigi che può compiere nella nostra vita? Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 settembre 2021) La Madonna nel suodel 25 ottobre 2002 alla veggente Marija, ci esorta a crederepotenza della preghiera che puòre l’impossibile. Confidiamo davveroforza della preghiera e nei prodigi che può compierenostra? Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unicostoria dell’umanità, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

zazoomblog : Medjugorje messaggio per oggi: “Lui opera miracoli nella vostra vita” - #Medjugorje #messaggio #oggi: #opera - CiaoKarol : ? #MEDJUGORJE: MESSAGGIO DEL 25 SETTEMBRE 2021 ? ?? TRIDUO DI PREGHIERA PER VIVERE L'ATTESA ?????? - CiaoKarol : Medjugorje. Messaggio del 25 settembre 2021: triduo di preghiera, 2° giorno, nei 40 anni delle apparizioni: Messagg… - KattInForma : Messaggio per oggi da Medjugorje: “Non è tardi, decidetevi” - FabrizioFalvo2 : RT @CiaoKarol: ?? #MEDJUGORJE: MESSAGGIO DEL 25 SETTEMBRE ?? ?? TRIDUO DI PREGHIERA PER L'ATTESA ?????? -