Medagliere Mondiali ciclismo 2021: Italia in testa con gli ori di Ganna e Baroncini! (Di venerdì 24 settembre 2021) Medagliere Mondiali 2021 ciclismo Pos. Paese O A B T. 1 Italia 2 0 1 3 2 Danimarca 2 0 0 2 3 Paesi Bassi 1 1 2 4 4 Germania 1 0 1 2 5 Norvegia 1 0 0 1 5 Russia 1 0 0 1 7 Gran Bretagna 0 2 0 2 8 Belgio 0 1 3 4 9 Australia 0 1 0 1 9 Francia 0 1 0 1 9 Svizzera 0 1 0 1 9 Eritrea 0 1 0 1 13 Estonia 0 0 1 1 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021)Pos. Paese O A B T. 12 0 1 3 2 Danimarca 2 0 0 2 3 Paesi Bassi 1 1 2 4 4 Germania 1 0 1 2 5 Norvegia 1 0 0 1 5 Russia 1 0 0 1 7 Gran Bretagna 0 2 0 2 8 Belgio 0 1 3 4 9 Australia 0 1 0 1 9 Francia 0 1 0 1 9 Svizzera 0 1 0 1 9 Eritrea 0 1 0 1 13 Estonia 0 0 1 1 Foto: LaPresse

Advertising

SpazioCiclismo : Il Medagliere mondiale parte con l'Italia in testa #Flanders2021 - macondo83 : ?????????? Eurovision. Europei: calcio, ciclismo (in linea, crono mista e altro + medagliere finale), pallavolo (m e… - infoitsport : Medagliere Mondiali ciclismo 2021: Italia in testa con l'oro di Filippo Ganna! -