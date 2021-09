Massimo Manni trovato morto in casa, si indaga per omicidio: l’ipotesi della sorella del regista (Di venerdì 24 settembre 2021) Il mondo della televisione italiana è in lutto. Il regista Massimo Manni è stato trovato morto nella giornata di ieri nel suo appartamento di Roma. Nell’abitazione sono state trovate tracce di sangue. A dare l’allarme sono stati i fratelli, preoccupati per non aver ricevuto informazioni da lui per giorni. Massimo Manni è stato trovato morto a Roma: giallo sul decesso del regista Nel quartiere Prati, a Roma, Massimo Manni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri. Il regista 61enne è stato rinvenuto nella sua abitazione in circonvallazione Clodia, nella camera da letto. Il fratello e la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Il mondotelevisione italiana è in lutto. Ilè statonella giornata di ieri nel suo appartamento di Roma. Nell’abitazione sono state trovate tracce di sangue. A dare l’allarme sono stati i fratelli, preoccupati per non aver ricevuto informazioni da lui per giorni.è statoa Roma: giallo sul decesso delNel quartiere Prati, a Roma,è statonel pomeriggio di ieri. Il61enne è stato rinvenuto nella sua abitazione in circonvallazione Clodia, nella camera da letto. Il fratello e la ...

